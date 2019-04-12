Полиция Сосногорска разыскивала похитителя 11 тортиков

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-12T14:53:45+03:00

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В дежурную часть ОМВД Сосногорска сообщили о том, что ночью неизвестный проник в магазин торговой сети, похитил кондитерские изделия и скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в торговый зал, сломав стену в подсобном помещении и украл 11 тортов. В тот же день стражи порядка вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Молодой человек написал явку с повинной. Семь тортов он выдал добровольно, остальные успел съесть.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливается сумма причиненного ущерба, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU