В Усть-Цилемском районе Николай Канев избран руководителем администрации

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-12T15:04:21+03:00

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В администрации Усть-Цилемского района, Николай Канев был избран советом района на должность руководителя администрации 11 апреля. Конкуренцию ему пыталась составить замруководителя администрации района Елена Еремеева, но за нее не было отдано ни одного голоса. За Н.Канева проголосовали 13 депутатов из 14-ти (один отсутствовал по уважительной причине). Перед принятием решения депутатами программы кандидатов не заслушивались, сообщает "Комионлайн".

Ранее Н.Канев исполнял обязанности руководителя администрации района (после ухода Алексея Поздеева).

ИСТОЧНИК KP.RU