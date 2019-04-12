2019-04-12T16:02:34+03:00
Общество

В Коми - новый руководитель службы судебных приставов

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Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике КомиФото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми
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С 12 апреля исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми назначен Алексей Поминов.

Нового руководителя сегодня представил коллективу начальник Управления организации дознания ФССП России Александр Волков.

До назначения на должность в Республике Коми Алексей Юрьевич Поминов был заместителем руководителя УФССП России по Белгородской области — заместителем главного судебного пристава по Белгородской области.

Трудовую деятельность в ФССП России начал в 2010 году с должности начальника отдела – старшего судебного пристава Старооскольского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

Ранее проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры.

Андрей Торхов, возглавлявший УФССП России по Республике Коми с 2014 года, переведен в центральный аппарат ФССП России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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