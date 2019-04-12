В Коми - новый руководитель службы судебных приставов
С 12 апреля исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми назначен Алексей Поминов.
Нового руководителя сегодня представил коллективу начальник Управления организации дознания ФССП России Александр Волков.
До назначения на должность в Республике Коми Алексей Юрьевич Поминов был заместителем руководителя УФССП России по Белгородской области — заместителем главного судебного пристава по Белгородской области.
Трудовую деятельность в ФССП России начал в 2010 году с должности начальника отдела – старшего судебного пристава Старооскольского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
Ранее проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры.
Андрей Торхов, возглавлявший УФССП России по Республике Коми с 2014 года, переведен в центральный аппарат ФССП России.
ИСТОЧНИК KP.RU