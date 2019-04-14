На "Сыктывкарса тулыс" выступит ведущий пианист России

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-14T14:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Коми продолжается 29-й международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс". Театр оперы и балета приглашает сегодняшним вечером ценителей симфонической музыки.

В рамках "Тулыса" на сыктывкарской сцене выступит пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев, победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Известный музыкант в сопровождении симфонического оркестра Театра оперы и балета исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса. Отметим, что Денис Маслеев - солист Московской филармонии, один из ведущих пианистов страны.

Во втором отделении публике предоставят возможность проникнуться глубоким смыслом последнего шедевра Вольфганта Амадея Моцарта - это "Реквием" ре минор. Заупокойная месса настраивает на размышления о жизни и смерти, о Боге и покаянии. Сложнейшее музыкальное произведение предполагает выступление солистов, хора и симфонического оркестра. Сегодня вечером на сыктывкарской сцену выйдут Ольга Сосновская, Галина Петрова, Алексей Петров и Борис Калашников, а также сводный хор театра оперы и балета и хор колледжа искусств РК.

Концерт начнется в 18:00.

Афиша

ИСТОЧНИК KP.RU