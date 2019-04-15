Жительница Корткероса отдала почти 400 тысяч рублей за несуществующие тюльпаны

15 Апр 10:01 2019-04-15T10:01:37+03:00

В сети интернет женщина нашла предложение на сайте «тюльпан-оптом 24.рф» от некого общества с ограниченной ответственностью и связалась с представителями фирмы. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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В дежурную часть Корткеросского района обратилась 38-летняя местная жительница с просьбой привлечь к ответственности представителей общества с ограниченной ответственностью, которые обманом похитили у нее 377 000 рублей еще в начале марта.

В ходе проверки выяснилось, что в преддверии 8 Марта заявительница решила реализовать через сеть магазинов тюльпаны. В сети интернет она нашла предложение на сайте «тюльпан-оптом 24.рф» от некого общества с ограниченной ответственностью и связалась с представителями фирмы. Стороны заключили договор о поставке 18 000 штук цветов в канун женского праздника. Потерпевшая перевела на банковский счет общества 377 000 рублей и стала ждать доставки.

Спустя некоторое время женщина заподозрила неладное и решила обратиться в полицию с заявлением. Стражи порядка установили, что на самом деле ООО, где заказала тюльпаны потерпевшая, не существует. Более того, по адресу фирмы, который был указан на сайте, располагается отделение банка.

По данному факту следователи ОМВД России по Корткеросскому району возбудили уголовное дело, сообащает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU