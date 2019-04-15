2019-04-15T10:30:20+03:00
Спорт

Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»

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Регистрация участников традиционного забега «Зелёный Марафон», который пройдет 1 июня в 59 городах России, открыта. Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте greenmarathon.ru.

В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4, 2, 10, 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на различные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет включительно.

В Сыктывкаре «Зеленый марафон» пройдет в третий раз. Начало мероприятия в 10:00, старт забега будет дан в 12:00 на Стефановской площади. Регистрация участников проходит на сайте greenmarathon.ru.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Для зрителей марафонов организаторы приготовят различные состязания и конкурсы.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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