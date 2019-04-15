На неделе температура в Коми упадет до -27 градусов

15 Апр 10:33 2019-04-15T10:33:15+03:00

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Неделя в Коми начнется с неблагоприятной погоды: до среды, под влиянием активного циклона с Арктики, ожидается ветреная со снегопадами погода, местами — с сильными. Порывы северного ветра будут достигать 15-20 м/с, временами будет подниматься метель. Затем, с отходом циклона за Урал, погода начнёт улучшаться, сообщает Коми ЦГМС.

Средняя суточная температура воздуха будет близка к норме, но во вторник-среду она будет ниже на 3-5С. На основной территории по ночам -2...-7С, днём +3...+8С, на севере будет холоднее, в среднем, на 3-5С, однако, в обозначенные выше дни, местами ночные морозы могут окрепнуть до -8...-15С, а днём — не выше 0...-5С. На крайнем северо-востоке ночью -14...-19С, не исключено понижение до -25...-27С, днём — -8...-13С, лишь в начале недели и в её конце погода будет отличаться: ночью и днём -1...-6С.

ИСТОЧНИК KP.RU