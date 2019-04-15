2019-04-15T12:51:07+03:00
Общество

На кладбище в пригороде Сыктывкара пересчитают захоронения

Мэрия готова потратить на это 2,3 миллиона рублей
Евгений Никитин
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Работы будут вестись все летоРаботы будут вестись все летоФото: Алексей ФОКИН
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Администрация Сыктывкара хочет оцифровать захоронения на кладбище в пригороде Сыктывкара - поселке Краснозатонский. Документ размещен на сайте госзакупок.

В ходе работ, которые будут вестись с 1 по 31 августа, нужно будет осмотреть, сфотографировать каждую могилу на кладбище. Затем эти данные будут сверятся с бумажной книгой регистрации и вноситься в в единую систему «Память». На работы намереваются потратить 2,312 миллиона рублей. Аукцион пройдет 25 апреля.

Подрядчик должен будет систематизировать данные о кладбище, установить бесхозные захоронения, оценить свободные территории и выстроить систему современного электронного учета мест на базе российского программного обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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