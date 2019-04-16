2019-04-16T10:38:00+03:00
Общество

Средняя зарплата в Коми перевалила за 48 тысяч рублей

В целом, зарплата в феврале на 13, 6 % опережает средний показатель по России
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Комистат установил, что средняя зарплата в Коми в феврале составила 48,9 тысячи рублей. Ведомство разложило по полочкам, кто получает большую зарплату, из которой складывается среднемесячная по республике.

Оказывается, что семимильными темпами зарплата в Коми выросла в таких сферах, как здравоохранение, образование, добыча угля, производство газа, химическое производство, сбор отходов, лесозаготовки, строительство дорог, сбор сточных вод и почта.

Оплата труда снизилась в таких сферах, как научные исследования, строительство зданий, добыча газа, производство нефтепродуктов, хлеба, дерева, охрана, страхование и в некоторых других видах деятельности.

В целом, зарплата в феврале на 13, 6 % опережает средний показатель по России. По сравнению с февралем прошлого года средняя зарплата выросла на 2%, но, что интересно, ее покупательская способность снизилась на 4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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