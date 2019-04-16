Ушел из жизни Владимир Липатников, руководивший городом в переломное время

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-16T11:24:57+03:00

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В столице Коми ушел из жизни бывший сыктывкарский мэр Владимир Липатников, он руководил городом с 1988 по 1990 годы. В то время должность градоначальника называлась председатель исполнительного комитета городского Совета народных депутатов.

Конец 80 и начало 90-х годов прошлого века вошли в историю страны как сложное и переломное время, период смены политического курса и глубочайшего экономического кризиса. Общий экономический упадок охватил все регионы СССР, в том числе и Коми. Управлять городом в тот период было по-настоящему трудно. Однако Владимир Липатников, находясь на посту мэра, продемонстрировал высокую работоспособность и умение грамотно и взвешенно принимать решения на благо города и его жителей.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов выразил соболезнования родным в связи с кончиной Владимира Липатникова.

- Вся его жизнь - бесконечная преданность порученному делу и служение людям. Он был грамотным управленцем, увлеченным и уважаемым человеком. От имени администрации МО ГО "Сыктывкар" и от себя лично я выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил его. Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории города и республики, - отмечено в соболезновании градоначальника.

Владимир Липатников ушел из жизни на 76 году жизни.

СПРАВКА "КП в Коми"

Липатников Владимир Иванович родился 8 октября 1943 г. в г. Кировоград Свердловской обл., русский, член КПСС (1974–1991 гг.).

Окончил Уральский лесотехнический институт в г. Свердловск по специальностиинженер-технолог по автоматизации (1970 г.), заочное отделение Высшей партийной школы по специальности партийное и советское строительство (1988 г.).

Трудовую деятельность начал в 1960 г. слесарем по ремонту паровозов на медеплавильномкомбинате. В 1970–1978 гг. работал на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, в 1978–1980 гг. -заведующий промышленно-транспортным отделом Эжвинского райкома КПСС, в 1980–1985 гг.— директор фабрики нетканых материалов, в 1985–1988 гг.— второй секретарь Сыктывкарского горкома КПСС.

23 июня 1988–7 апреля 1990 г.— председатель Сыктывкарского городского Совета народных депутатов.

В 1990 г. на базе Государственной сельскохозяйственной опытной станции образован Научно-исследовательский и проектно-технологический институт агрокомплекса. В Сыктывкареработал III Международный симпозиум по лосю.

В1988 г.— член Коми обкома КПСС. С1990 г. заведовал отделом жилищно-коммунального хозяйства Совета Министров Коми АССР. В начале 1990-х гг.— председатель комитета развития Республики Коми, АО «Республика» (в 1991 −1994 гг.— АО «Баккара»). В июле 1992 г.— президент Союза предпринимателей Республики Коми. С января 1994 г. -управляющий региональным филиалом АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»в Сыктывкаре. Управляющий сыктывкарского филиала «Гута-банк».

Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.

ИСТОЧНИК KP.RU