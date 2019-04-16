Мэрия Сыктывкара определяется с финансированием набережной
До конца 2019 года власти Сыктывкара закончат формировать проектно-сметную документацию городской набережной в Кировском парке. Об этом градоначальник Валерий Козлов заявил сегодня на брифинге после общегородской планерки.
По его словам, в этом году проект сооружения пройдет экспертизу сметной стоимости. Это весьма длительная процедура. Также администрация надеется определиться с финансированием проекта.
- Мы рассматриваем варианты кредитования и концессионного соглашения под этот объект. С рядом банком мы активно ведем переговоры, но нам нужно предоставить последний пакет документов. Думаю, в этом году мы определимся с финансированием, - заверил Валерий Козлов.
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Уже известна примерная стоимость (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU