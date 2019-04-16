2019-04-16T11:55:40+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара определяется с финансированием набережной

Власти города продолжают разрабатывать проектную документацию
Ольга СОЛОВЕЙ
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Набережную в Кировском парке начнут строить в 2020 годуНабережную в Кировском парке начнут строить в 2020 годуФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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До конца 2019 года власти Сыктывкара закончат формировать проектно-сметную документацию городской набережной в Кировском парке. Об этом градоначальник Валерий Козлов заявил сегодня на брифинге после общегородской планерки.

По его словам, в этом году проект сооружения пройдет экспертизу сметной стоимости. Это весьма длительная процедура. Также администрация надеется определиться с финансированием проекта.

- Мы рассматриваем варианты кредитования и концессионного соглашения под этот объект. С рядом банком мы активно ведем переговоры, но нам нужно предоставить последний пакет документов. Думаю, в этом году мы определимся с финансированием, - заверил Валерий Козлов.

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Уже известна примерная стоимость (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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