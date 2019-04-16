Мэрия Сыктывкара определяется с финансированием набережной

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-16T11:55:40+03:00

Набережную в Кировском парке начнут строить в 2020 году Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Изменить размер текста: A A

До конца 2019 года власти Сыктывкара закончат формировать проектно-сметную документацию городской набережной в Кировском парке. Об этом градоначальник Валерий Козлов заявил сегодня на брифинге после общегородской планерки.

По его словам, в этом году проект сооружения пройдет экспертизу сметной стоимости. Это весьма длительная процедура. Также администрация надеется определиться с финансированием проекта.

- Мы рассматриваем варианты кредитования и концессионного соглашения под этот объект. С рядом банком мы активно ведем переговоры, но нам нужно предоставить последний пакет документов. Думаю, в этом году мы определимся с финансированием, - заверил Валерий Козлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году

Уже известна примерная стоимость (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU