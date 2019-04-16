"Сыктывкарса тулыс" удивит зрителя цирковыми номерами

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-16T12:14:55+03:00

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Сегодня в театре оперы и балета РК продолжится 29-й международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс". Вечером на театральной сцене пройдет премьера сезона оперетта "Принцесса цирка".

Знаменитый шедевр Имре Кальмана приобрел новое звучание в постановке режиссера Ильи Можайского. Оперетта представлена в формате шоу. Действие будет развиваться в декорациях разноцветной цирковой жизни. И, как обещает постановщик, в конце спектакля зритель увидит настоящий цирковой номер.

Историю загадочного мистера Икс на сцене представит солист театра Андрей Ковалев. Партию Теодоры Вердье исполнит Елена Лодыгина. Публику также ждет встреча с любимыми сыктывкарскими артистами: Галиной Петровой (в партии мисс Пуассон), Анатолием Журавлевым (барон Де Кревельяк), Анастасией Морараш (Мари Лятуш) и Михаилом Ярмольским (Тони Бонвиль), Геннадием Муралевым (Пеликан) и Антонина Белоброва (Каролина Бонвиль).

Спектакль начнется в 18:30.

Зрителей удивят настоящим цирковым номеромФото: Алиса КОЗЛОВА

Фото: Алиса КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU