На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-16T12:14:14+03:00

Это в два раза больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

Летом Сыктывкар и пригороды по традиции зарастают целыми плантациями борщевика. Пока ученые не нашли действенного способа бороться с этим опасным растением. В этом году власти Сыктывкара будут уничтожать борщевик двумя способами: скашиванием и химикатами. На это выделят два миллиона рублей - почти в два раза больше, чем в прошлом году. Уже предварительно определены проблемные участки в городе – около 220 тысяч кв.метров. Это Орбита, Кочпон Чит, Лесозавод, Октябрьский проспект.

- В этом году наши специалисты предложили совместить два элемента работы: скашивание и обработка химикатами. Первым этапом в начале июня будет проведено скашивание, вторым и третьим этапами – в первой половине июля и середине августа запланирована двукратная обработка участков химикатами, - рассказал на брифинге Валерий Козлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Республика Коми покажет в Дарвиновском музее музыкальный инструмент и «Северный дом» из борщевика

Наш регион отправил в Москву оригинальные туристские сувениры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU