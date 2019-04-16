2019-04-16T12:14:14+03:00
Общество

На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят два миллиона рублей

Это в два раза больше, чем в прошлом году
Ольга СОЛОВЕЙ
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Сыктывкар каждый год страдает от вредоносного растенияСыктывкар каждый год страдает от вредоносного растенияФото: Алиса КОЗЛОВА
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Летом Сыктывкар и пригороды по традиции зарастают целыми плантациями борщевика. Пока ученые не нашли действенного способа бороться с этим опасным растением. В этом году власти Сыктывкара будут уничтожать борщевик двумя способами: скашиванием и химикатами. На это выделят два миллиона рублей - почти в два раза больше, чем в прошлом году. Уже предварительно определены проблемные участки в городе – около 220 тысяч кв.метров. Это Орбита, Кочпон Чит, Лесозавод, Октябрьский проспект.

- В этом году наши специалисты предложили совместить два элемента работы: скашивание и обработка химикатами. Первым этапом в начале июня будет проведено скашивание, вторым и третьим этапами – в первой половине июля и середине августа запланирована двукратная обработка участков химикатами, - рассказал на брифинге Валерий Козлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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