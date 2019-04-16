В исторической части Сыктывкара могут появиться велодорожки

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-16T12:49:26+03:00

Появление в Сыктывкаре велодорожек обсуждается уже не в первый раз Фото: Александр ГЛУЗ

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Власти Сыктывкара уже не в первый раз обдумывают идею создания велодорожек в столице Коми. Как рассказал на брифинге мэр города Валерий Козлов, проект планируют реализовать на новой набережной в Кировском парке и микрорайоне Строитель.

- Нарисовать белую полосу и назвать ее велодорожкой – это возможно. Но вы помните, что в Эжве когда-то нарисовали такие белые полосы и ничем значительным это не стало. У нас на новых объектах велодорожки предусматриваются. На набережной будет закольцованная сеть в соответствии со всеми требованиями. Также велодорожки появятся в новом сквере в микрорайоне Строитель и в исторической части города, - пояснил градоначальник.

Напомним, в 2015 году экс-мэр Сыктывкара Иван Поздеев заявлял, что в Сыктывкаре технически невозможно проложить велодорожки.

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ИСТОЧНИК KP.RU