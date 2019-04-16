2019-04-16T17:09:46+03:00
Общество

В сыктывкарском доме, где рухнула стена, идут ремонтные работы

Люди требуют признать дом аварийным
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Печь рухнула за считанные секунды, на ее месте образовалась гигантская дыра.Печь рухнула за считанные секунды, на ее месте образовалась гигантская дыра.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

"КП в Коми" продолжает следить за развитием ситуации в лесозаводском доме №30 по ул.Зои Космодемьянской. Напомним, на прошлой неделе в квартире на первом этаже рухнула печь, служившая перегородкой между кухней и коридором. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Авария произошла поздно ночью. Печь, которой хозяева не пользовались десятками лет, за считанные секунды рухнула на пол. Одна кирпичная кладка плашмя упала на пол и уронила холодильник с телевизором. Обрушилась только нижняя часть печи, а ее продолжение на втором мастера закрепили деревянными опорами.

В понедельника в доме начались ремонтные работы. Печную кладку на втором этаже мастера быстро разобрали.

- Сейчас у соседей меняют пол и укрепляют потолок. В ближайшее время рабочие обещали отремонтировать пол и укрепить стены на нашей кухне. Очень скоро нам построят новую стену, - сообщила "КП в Коми" Наталья Туркина, хозяйка квартиры.

Восстановление аварийной стены и прочие сопутствующие работы проводятся за счет управляющей компании "Рекон".

В то же самое время, жильцы дома собирают документы для признания дома аварийным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В бараке на окраине Сыктывкара рухнула печная кладка, в стене образовалась огромная дыра.

Жители лесозаводского барака по ул.Зои Космодемьянской,30 опасаются оставаться дома. Страхи жильцов имеют под собой серьезные основания: недавно в квартире на первом этаже обвалилась печь, служившая перегородкой между кухней и коридором. (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В исторической части Сыктывкара могут появиться велодорожки
На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят два миллиона рублей
"Сыктывкарса тулыс" удивит зрителя цирковыми номерами
Мэрия Сыктывкара определяется с финансированием набережной
Ушел из жизни Владимир Липатников, руководивший городом в переломное время
Средняя зарплата в Коми перевалила за 48 тысяч рублей
Жители Коми в онлайн-режиме выберут логотип юбилея республики
Жители Коми стали чаще менять имена и фамилии
Сыктывкарцам покажут важность раздельного сбора мусора
На кладбище в пригороде Сыктывкара пересчитают захоронения
Под Усинском легковушка влетела под колеса бензовоза - погибли два человека
На неделе температура в Коми упадет до -27 градусов
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Жительница Корткероса отдала почти 400 тысяч рублей за несуществующие тюльпаны
В Сыктывкаре на козырьке подъезда нашли труп человека
Лыжница из Коми заняла четвертое место на чемпионате России
На пожаре в Усть-Цилемском районе пострадал мужчина
На "Сыктывкарса тулыс" выступит ведущий пианист России
Зимник Нарьян-Мар – Усинск закроют
В Коми банкомат спас пенсионерку от кражи 400 тысяч
Сенаторы от Коми за год заработали по 5 миллионов
В Сыктывкаре парень упал с седьмого этажа
В Воркуте пожарные сняли кота с девятого этажа
В Сыктывкаре проснулась медведица Кира
В больнице Сыктывкара три часа искали бомбу
В Коми - новый руководитель службы судебных приставов
В Усть-Цилемском районе Николай Канев избран руководителем администрации
Полиция Сосногорска разыскивала похитителя 11 тортиков