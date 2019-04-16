В сыктывкарском доме, где рухнула стена, идут ремонтные работы

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-16T17:09:46+03:00

Печь рухнула за считанные секунды, на ее месте образовалась гигантская дыра. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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"КП в Коми" продолжает следить за развитием ситуации в лесозаводском доме №30 по ул.Зои Космодемьянской. Напомним, на прошлой неделе в квартире на первом этаже рухнула печь, служившая перегородкой между кухней и коридором. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Авария произошла поздно ночью. Печь, которой хозяева не пользовались десятками лет, за считанные секунды рухнула на пол. Одна кирпичная кладка плашмя упала на пол и уронила холодильник с телевизором. Обрушилась только нижняя часть печи, а ее продолжение на втором мастера закрепили деревянными опорами.

В понедельника в доме начались ремонтные работы. Печную кладку на втором этаже мастера быстро разобрали.

- Сейчас у соседей меняют пол и укрепляют потолок. В ближайшее время рабочие обещали отремонтировать пол и укрепить стены на нашей кухне. Очень скоро нам построят новую стену, - сообщила "КП в Коми" Наталья Туркина, хозяйка квартиры.

Восстановление аварийной стены и прочие сопутствующие работы проводятся за счет управляющей компании "Рекон".

В то же самое время, жильцы дома собирают документы для признания дома аварийным.

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ИСТОЧНИК KP.RU