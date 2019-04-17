В Коми выводят из программы капремонта малоквартирные дома

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-17T15:07:23+03:00

Дома с числом квартире меньше пяти будут признаны непригодными к капитальному ремонту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Из программы капитального ремонта исключат значительное число домов. Соответствующие поправки в региональное законодательство рассмотрели сегодня на заседании комитетов депутаты Госсовета Коми.

Предлагается вывести из программы жилые дома, если расходы на их капремонт превышают предельную сметную стоимость услуг по ремонту. Также будут исключены из программы дома с числом квартир меньше пяти, а таких жилых зданий в Коми 106. Отметим, что эти дома расположены в сельской местности.

В законе уточняется: если дом признают аварийным и подлежащим сносу, то деньги, которые собирались с жильцов на ремонтные работы, будут направлены на снос или реконструкцию здания. Но только на основании решения собственников. Остаток средств после демонтажа здания вернут гражданам. Об этом говорится в тексте законопроекта, который представлен на официальном сайте Государственного Совета Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU