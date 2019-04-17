Самая вежливая проводница в России, которая работает на маршруте Москва-Воркута, получила премию
Теперь вся России знает, что самая вежливая проводница в стране работает на маршруте Москва-Воркута. Благодаря выложенному в интернет ролику работница компании ТрансКлассСервис Оксана мгновенно стала звездой. За одну минуту видео женщина очаровала пользователей соцсетей своей добротой и отзывчивостью. Руководство проводницы не оставило без внимания успехи своей подчиненной. Женщина получила диплом «Самой доброй проводницы», букет цветов, фирменный ежедневник, а вскоре ей обещают выплатить премию.
Сама Оксана была приятно удивлена такому вниманию со стороны пользователей соцсетей. В своем ответном слове она была не многословна – пожелала всем крепкого здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU