2019-04-22T11:53:02+03:00
Общество

В Сыктывкаре начинается навигация

Уже спустили на воду два теплохода
Алиса КОЗЛОВА
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Сегодня в столице Коми разведут понтонный мост на Заречье. Работы начнутся в 13:00, с этого момента пассажирские перевозки будут осуществляться речным транспортом. В разведённом состоянии мост пробудет до окончания весеннего ледохода.

По направлению Сыктывкара (р-н гостиницы «Югор») – м.Заречье осуществлять перевозку пассажиров будет теплоход «Коммунальник-2».

По направлению Сыктывкар (ул.Пушкина) – м.Сидор-Полой осуществлять перевозку пассажиров будет теплоход «Орбита».

Все рейсы будут осуществляться согласно утвержденному расписанию, которое опубликовано на сайте сыктывкар.рф в разделе «Транспортное обслуживание». В указанном расписании также имеется информация о графике движения по остальным речным маршрутам.

Об этом сообщает администрация Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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