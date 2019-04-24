Заключенные сыктывкарской колонии отреставрируют "Фрегат"

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-24T10:07:15+03:00

Они также изготовят урны и скамейки для города

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Начальник ИК-25 Виктор Васильев и мэр Сыктывкара Валерий Козлов обсудили возможные направления сотрудничества. Во время рабочей встречи руководитель исправительного учреждения предложил отреставрировать «Фрегат» и изготовить для города урны и скамейки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Вопросы получения заказов от администрации города обсудили мэр Сыктывкара Валерий Козлов с начальником исправительной колонии № 25 Виктором Васильевым. Рабочая встреча проходила в кабинете руководителя администрации столицы Республики Коми. Виктор Васильев предложил муниципалитету услуги по изготовлению скамеек, урн, обустройству мусорных площадок, а также по реставрации «Фрегата», который располагается в центре города, на детской площадке возле «Детского мира». Отметим, изготовлен корабль был в том же исправительном учреждении. Инициативы исправительного учреждения были приняты. По словам Валерия Козлова на мощностях учреждения могут быть изготовлены и различные фигуры из дерева и металла для размещения их в парках и для благоустройства улиц.

Напомним, ранее Валерий Козлов уже посещал исправительную колонию № 25 в 2018 году, тогда ему наглядно показали рабочие цеха производственной зоны учреждения и их возможности. По результатам встречи было принято решение о налаживании взаимодействия между исправительной колонией и администрацией города в целях дальнейшего благоустройства Сыктывкара.

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ИСТОЧНИК KP.RU