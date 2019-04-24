Следком начал проверку по факту обнаружения младенца в Воркуте
Следователи СУ СК по Коми организовали доследственную проверку по факту обнаружения новорожденной девочки в подъезде многоквартирного дома в Воркуте.
- Вместе с сотрудниками полиции проводим комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, чтобы установить мать ребенка, а также причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщает источник.
Напомним, что малышку нашли сегодня утром в одном из домов по улице Юбилейной в Воркуте. Ребенок был обернут в тряпки и черный полиэтиленовый пакет. Малышку оперативно госпитализировали в реанимационное отделение Воркутинской городской больницы скорой медицинской помощи.
Кстати, РИА новости сообщает, что сегодня в России произошел еще один вопиющий случай - гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области. Мать ребенка установлена, проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав Коми: «Состояние младенца, пострадавшего в ДТП под Ухтой, по-прежнему тяжелое»
За жизнь малышки уже несколько дней борются врачи (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU