Следком начал проверку по факту обнаружения младенца в Воркуте

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-24T12:50:05+03:00

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Следователи СУ СК по Коми организовали доследственную проверку по факту обнаружения новорожденной девочки в подъезде многоквартирного дома в Воркуте.

- Вместе с сотрудниками полиции проводим комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, чтобы установить мать ребенка, а также причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщает источник.

Напомним, что малышку нашли сегодня утром в одном из домов по улице Юбилейной в Воркуте. Ребенок был обернут в тряпки и черный полиэтиленовый пакет. Малышку оперативно госпитализировали в реанимационное отделение Воркутинской городской больницы скорой медицинской помощи.

Кстати, РИА новости сообщает, что сегодня в России произошел еще один вопиющий случай - гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области. Мать ребенка установлена, проводится проверка.

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За жизнь малышки уже несколько дней борются врачи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU