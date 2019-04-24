Рэпер Mnogoznaal возвращается в свой родной город

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-24T16:41:49+03:00

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25-летний рэпер из Печоры Mnogoznaal (настоящее имя – Максим Лазин) возвращается в свой родной город. Битмейкер почти год на заезжал в родную республику, но решил это исправить. По такому случаю, он организует фан-встречу в Печоре.

- Меня не было на родине уже больше года и я очень рад, что скоро заеду домой. Если желаете пообщаться, то там организовали встречу в кинотеатре Горького 29-го апреля в 18:00. Буду рад с вами увидится, - обратился рэпер к своим поклонникам.

Справка «КП-Коми»

В 2014 году Максим Лазин стал участником популярного музыкального объединения Dead Dynasty. В этом же году он выпустил мини-альбомы «Марш Слонов» и «Иферус: Приквел». Исполнитель выступает на различных концертах и фестивалях в крупных городах России. В 2018 году рэпер приезжал в Печору снимать YouTube шоу «Вписка». Материал ролика вызвал неоднозначную реакцию у самих жителей Печоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU