Осужденные в Коми научились выпекать куличи и раскрашивать пасхальные яйца

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-26T09:19:32+03:00

На базе ИК-19 и ИК-24 проведены мастер-классы для обучающихся профессиям «Повар» и «Пекарь»

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В преддверии светлого праздника Воскресения Христова в профессиональном образовательном учреждении № 22 на базе ИК-19 и ИК-24 проведены мастер-классы для обучающихся профессиям «Повар» и «Пекарь», сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Участники мастер-класса ознакомились с технологической картой изготовления кулича с различными приемами по приготовлению теста, особенностями выпекания сдобных изделий и применяемым оборудованием в пекарской отрасли. Также обучающиеся самостоятельно разукрасили пасхальные яйца.

Как отметили организаторы мероприятия, целью мастер-класса являлось не только познание осужденными тонкостей кулинарного мастерства, но и ознакомление участников с историей и традициями празднования Пасхи, расширение общего и культурного кругозора, воспитание нравственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU