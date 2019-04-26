2019-04-26T11:52:53+03:00
Происшествия

В Коми директор «Автодора» обвиняется в том, что выписал сам себе премии на 3 млн рублей

Фигурант задержан и находится под домашним арестом
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: пресс-служба УФСБ по КомиФото: пресс-служба УФСБ по Коми
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В Коми под уголовное преследование попал руководитель ООО «Автодор». Директор дорожного предприятия подозревается в хищении денег с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Следствие полагает, что руководитель «Автодора» выписывал себе премии за 2016 и 2017 годы. Общая сумма поощрения за отличную работу превысила 3 миллиона рублей. Эти деньги прокуратура и УФСБ по Коми характеризует как ущерб предприятию.

Решением Сыктывкарского городского суда руководителю «Автодора» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследованием уголовного дела занимались УФСБ по Коми и прокуратура республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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