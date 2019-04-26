В Коми директор «Автодора» обвиняется в том, что выписал сам себе премии на 3 млн рублей
В Коми под уголовное преследование попал руководитель ООО «Автодор». Директор дорожного предприятия подозревается в хищении денег с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Следствие полагает, что руководитель «Автодора» выписывал себе премии за 2016 и 2017 годы. Общая сумма поощрения за отличную работу превысила 3 миллиона рублей. Эти деньги прокуратура и УФСБ по Коми характеризует как ущерб предприятию.
Решением Сыктывкарского городского суда руководителю «Автодора» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследованием уголовного дела занимались УФСБ по Коми и прокуратура республики.
ИСТОЧНИК KP.RU