В Коми директор «Автодора» обвиняется в том, что выписал сам себе премии на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-26T11:52:53+03:00

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В Коми под уголовное преследование попал руководитель ООО «Автодор». Директор дорожного предприятия подозревается в хищении денег с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Следствие полагает, что руководитель «Автодора» выписывал себе премии за 2016 и 2017 годы. Общая сумма поощрения за отличную работу превысила 3 миллиона рублей. Эти деньги прокуратура и УФСБ по Коми характеризует как ущерб предприятию.

Решением Сыктывкарского городского суда руководителю «Автодора» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследованием уголовного дела занимались УФСБ по Коми и прокуратура республики.

ИСТОЧНИК KP.RU