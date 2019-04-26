2019-04-26T12:42:36+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой

Он демонстрировал их сокамерникам и охране
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Осужденный нанес себе татуировки еще на свободеОсужденный нанес себе татуировки еще на свободеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В столице Коми горсуд оштрафовал на 1 тысячу рублей осужденного за демонстрацию татуировок в виде символики нацисткой Германии. Суд расценил его действия как пропаганду фашизма.

Будучи на свободе, мужчина нанес на грудь и руку татурировки, причем набил себе рисунки с символикой нацисткой Германии.

Оказавшись в местах не столь отдаленных, осужденный демонстрировал «художества» на теле другим сидельцам и даже персоналу исправительного учреждения. Сам того не подозревая, заключенный занимался пропагандой нацизма, поскольку в его тату использовалась символика нацисткой Германии.

Его действия квалифицировали как административное правонарушение. Сыктывкарский горсуд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму в 1 тысячу рублей. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Коми директор «Автодора» обвиняется в том, что выписал сам себе премии на 3 млн рублей
Осужденные в Коми научились выпекать куличи и раскрашивать пасхальные яйца
Приговор фигурантам «дела Гайзера» начнут оглашать 10 июня
В пригороде Сыктывкара из столовой сделают спортивный комплекс
Воркутинский пес, на которого напал живодер, идет на поправку
В Сыктывкаре подрядчика, который установит колесо обозрения, определят на аукционе
Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжится оперой "Кармен"
В Усинске ищут организацию для отлова бездомных собак
В Сосногорске гражданские супруги потеряли почти миллион рублей, пытаясь вернуть деньги с фондовой биржи
Первый пошел: между сыктывкарскими Седкыркещем и Алёшино начал курсировать паром
В Сыктывкаре возобновится суд по делу Василия Гончаренко
Рэпер Mnogoznaal возвращается в свой родной город
Столица Коми перейдет на цифровое телевидение - что делать горожанам?
Воркутинские врачи рассказали, как чувствует себя найденная в пакете новорожденная малышка
Следком начал проверку по факту обнаружения младенца в Воркуте
Новорожденную девочку нашли под лестницей многоэтажки в Воркуте
Заключенные сыктывкарской колонии отреставрируют "Фрегат"
В Коми ближе к выходным повеет холодом
Экс-директор САТП № 1 Рукавишников не смог доказать в суде необоснованность возбуждения уголовного дела
"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара