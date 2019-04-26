В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-26T12:42:36+03:00

Осужденный нанес себе татуировки еще на свободе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он демонстрировал их сокамерникам и охране

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В столице Коми горсуд оштрафовал на 1 тысячу рублей осужденного за демонстрацию татуировок в виде символики нацисткой Германии. Суд расценил его действия как пропаганду фашизма.

Будучи на свободе, мужчина нанес на грудь и руку татурировки, причем набил себе рисунки с символикой нацисткой Германии.

Оказавшись в местах не столь отдаленных, осужденный демонстрировал «художества» на теле другим сидельцам и даже персоналу исправительного учреждения. Сам того не подозревая, заключенный занимался пропагандой нацизма, поскольку в его тату использовалась символика нацисткой Германии.

Его действия квалифицировали как административное правонарушение. Сыктывкарский горсуд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму в 1 тысячу рублей. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU