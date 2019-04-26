В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой
В столице Коми горсуд оштрафовал на 1 тысячу рублей осужденного за демонстрацию татуировок в виде символики нацисткой Германии. Суд расценил его действия как пропаганду фашизма.
Будучи на свободе, мужчина нанес на грудь и руку татурировки, причем набил себе рисунки с символикой нацисткой Германии.
Оказавшись в местах не столь отдаленных, осужденный демонстрировал «художества» на теле другим сидельцам и даже персоналу исправительного учреждения. Сам того не подозревая, заключенный занимался пропагандой нацизма, поскольку в его тату использовалась символика нацисткой Германии.
Его действия квалифицировали как административное правонарушение. Сыктывкарский горсуд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму в 1 тысячу рублей. Об этом сообщается на официальном сайте инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU