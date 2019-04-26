На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-26T12:43:40+03:00

Руководство театра, который назван в честь знаменитого драматурга, не в курсе "пропажи" Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре с памятников продолжают пропадать буквы и цифры. Но это не проделки вандалов, а ежегодный косметический ремонт.

В начале апреля бдительные сыктывкарцы заметили, что у комплекса «Вечная слава» не хватает цифры «5» в дате окончания Великой Отечественной войны. Теперь очередь дошла до памятника коми драматурга Виктора Савина. Любители театрального искусства увидели, что на постаменте не хватает одной буквы.

- Сейчас идет подготовка памятных мест города к праздничным мероприятиям. Это ежегодный процесс. После зимы все памятники обследуются, потом специалисты обновляют поврежденные детали и снова их возвращают. Букву вернут на памятник Виктора Савина 1 мая, - объяснили «КП-Коми» в пресс-службе администрации города.

При этом руководство театра драмы имени Виктора Савина не знает, куда пропала буква и когда ее вернут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вечный огонь в Сыктывкаре нуждается в срочном ремонте

В мемориальном комплексе разрушаются лестницы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU