2019-04-26T12:43:40+03:00
Общество

На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква

После зимы в городе проходит косметический ремонт культурных объектов
Ольга СОЛОВЕЙ
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Руководство театра, который назван в честь знаменитого драматурга, не в курсе "пропажи"Руководство театра, который назван в честь знаменитого драматурга, не в курсе "пропажи"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре с памятников продолжают пропадать буквы и цифры. Но это не проделки вандалов, а ежегодный косметический ремонт.

В начале апреля бдительные сыктывкарцы заметили, что у комплекса «Вечная слава» не хватает цифры «5» в дате окончания Великой Отечественной войны. Теперь очередь дошла до памятника коми драматурга Виктора Савина. Любители театрального искусства увидели, что на постаменте не хватает одной буквы.

- Сейчас идет подготовка памятных мест города к праздничным мероприятиям. Это ежегодный процесс. После зимы все памятники обследуются, потом специалисты обновляют поврежденные детали и снова их возвращают. Букву вернут на памятник Виктора Савина 1 мая, - объяснили «КП-Коми» в пресс-службе администрации города.

При этом руководство театра драмы имени Виктора Савина не знает, куда пропала буква и когда ее вернут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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