2019-04-26T14:00:10+03:00
Общество

В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков

Объявлено штормовое предупреждение
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ночь на 27 апреля и с сохранением в течение дня в юго-западные районы Республики Коми (Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский (и Сыктывкар), Сысольский, Корткеросский, Койгородский и Прилузский районы) активный циклон принесет неблагоприятные погодные условия: снег, местами сильный, днем — с дождём, в отдельных районах — налипание мокрого снега и гололёд, также — ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее.

Прогнозируется, что количество выпавших осадков за сутки 27 апреля составит 8-15 мм или 30% и более от месячной нормы. Выпадение осадков будет сопровождаться усилением северного ветра порывами до 10-13 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

В период прогнозируемого явления ухудшается транспортное сообщение, повышается риск обрыва линий электроснабжения, обрушения слабо укрепленных конструкций.

В целях безопасности необходимо:

родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды;

воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;

воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, от участия в массовых мероприятиях;

не оставлять в опасности нуждающихся в помощи;

находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, шатких конструкций;

перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой
В Коми директор «Автодора» обвиняется в том, что выписал сам себе премии на 3 млн рублей
Осужденные в Коми научились выпекать куличи и раскрашивать пасхальные яйца
Приговор фигурантам «дела Гайзера» начнут оглашать 10 июня
В пригороде Сыктывкара из столовой сделают спортивный комплекс
Воркутинский пес, на которого напал живодер, идет на поправку
В Сыктывкаре подрядчика, который установит колесо обозрения, определят на аукционе
Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" продолжится оперой "Кармен"
В Усинске ищут организацию для отлова бездомных собак
В Сосногорске гражданские супруги потеряли почти миллион рублей, пытаясь вернуть деньги с фондовой биржи
Первый пошел: между сыктывкарскими Седкыркещем и Алёшино начал курсировать паром
В Сыктывкаре возобновится суд по делу Василия Гончаренко
Рэпер Mnogoznaal возвращается в свой родной город
Столица Коми перейдет на цифровое телевидение - что делать горожанам?
Воркутинские врачи рассказали, как чувствует себя найденная в пакете новорожденная малышка
Следком начал проверку по факту обнаружения младенца в Воркуте
Новорожденную девочку нашли под лестницей многоэтажки в Воркуте
Заключенные сыктывкарской колонии отреставрируют "Фрегат"
В Коми ближе к выходным повеет холодом
Экс-директор САТП № 1 Рукавишников не смог доказать в суде необоснованность возбуждения уголовного дела
"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара