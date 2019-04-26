В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-26T14:00:10+03:00

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По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ночь на 27 апреля и с сохранением в течение дня в юго-западные районы Республики Коми (Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский (и Сыктывкар), Сысольский, Корткеросский, Койгородский и Прилузский районы) активный циклон принесет неблагоприятные погодные условия: снег, местами сильный, днем — с дождём, в отдельных районах — налипание мокрого снега и гололёд, также — ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее.

Прогнозируется, что количество выпавших осадков за сутки 27 апреля составит 8-15 мм или 30% и более от месячной нормы. Выпадение осадков будет сопровождаться усилением северного ветра порывами до 10-13 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

В период прогнозируемого явления ухудшается транспортное сообщение, повышается риск обрыва линий электроснабжения, обрушения слабо укрепленных конструкций.

В целях безопасности необходимо:

родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды;

воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;

воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, от участия в массовых мероприятиях;

не оставлять в опасности нуждающихся в помощи;

находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, шатких конструкций;

перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу.

ИСТОЧНИК KP.RU