2019-04-26T17:37:05+03:00
Общество

Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп

Иск от лица жильцов подала прокуратура
Алиса КОЗЛОВА
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В столице Коми по требованию суда управляющая компания должна будет организовать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Иск был подан сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратурой в отношении ООО "Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания "Орбита".

Прокурор обратился в суд в защиту интересов жильцов многоквартирных домов, в обслуживании которых находится управляющая компания. В ходе суда выяснилось, что ООО "СЖКХ "Орбита" является ответственным лицом за организацию мест для первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

Суд обязал "управляшку" в течение шести месяцев обеспечить гражданам возможность выбрасывать ртутные лампы.

Об этом говорится на официальном сайте Сыктывкарского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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