Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
В столице Коми по требованию суда управляющая компания должна будет организовать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Иск был подан сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратурой в отношении ООО "Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания "Орбита".
Прокурор обратился в суд в защиту интересов жильцов многоквартирных домов, в обслуживании которых находится управляющая компания. В ходе суда выяснилось, что ООО "СЖКХ "Орбита" является ответственным лицом за организацию мест для первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.
Суд обязал "управляшку" в течение шести месяцев обеспечить гражданам возможность выбрасывать ртутные лампы.
Об этом говорится на официальном сайте Сыктывкарского городского суда.
ИСТОЧНИК KP.RU