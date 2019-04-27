2019-04-27T08:32:31+03:00
Общество

Сыктывкарские чиновники не выйдут на субботник

Общегородской праздник чистоты и порядка перенесли в связи с непогодой
Алиса КОЗЛОВА
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Обычно сыктывкарские власть предержащие наводят порядок на территории возле центра занятости населения.Обычно сыктывкарские власть предержащие наводят порядок на территории возле центра занятости населения.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Запланированный на сегодняшний день в Сыктывкаре общегородской субботник перенесли в связи с погодными условиями. Столицу Коми накрыли снежные осадки, и уже ранним утром вся прошлогодняя листва и мусор были прикрыты плотным слоем снега.

Как сообщили "КП в Коми" в городской администрации, субботник ориентировочно перенесен на 7 мая. Если, конечно, погода вновь не внесет коррективы в планы мэрии.

Отметим, что сегодня на субботник планировали выйти сотрудники 600 предприятий Сыктывкара. И по традиции к празднику чистоты и порядка намеревались присоединиться руководители муниципальной администрации. Мэр столицы Валерий Козлов и его заместители собирались выйти на площадку возле центра занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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