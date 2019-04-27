Сыктывкарские чиновники не выйдут на субботник
Запланированный на сегодняшний день в Сыктывкаре общегородской субботник перенесли в связи с погодными условиями. Столицу Коми накрыли снежные осадки, и уже ранним утром вся прошлогодняя листва и мусор были прикрыты плотным слоем снега.
Как сообщили "КП в Коми" в городской администрации, субботник ориентировочно перенесен на 7 мая. Если, конечно, погода вновь не внесет коррективы в планы мэрии.
Отметим, что сегодня на субботник планировали выйти сотрудники 600 предприятий Сыктывкара. И по традиции к празднику чистоты и порядка намеревались присоединиться руководители муниципальной администрации. Мэр столицы Валерий Козлов и его заместители собирались выйти на площадку возле центра занятости населения.
ИСТОЧНИК KP.RU