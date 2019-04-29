2019-04-29T14:23:12+03:00
Спорт

Девушка-боксер и визажист из Сыктывкара взяла "бронзу" на чемпионате России

Спортсменка в решающем бою уступила сопернице из Бурятии
Алиса КОЗЛОВА
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Фото предоставлено пресс-службой министерства физической культуры и спорта РКФото предоставлено пресс-службой министерства физической культуры и спорта РКФото: материалы пресс-служб
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Сыктывкарка Виктория Крылова заняла третье место на чемпионате России по боксу среди женщин, который прошел недавно в Кемерово. Призы турнира оспаривали 160 спортсменок из 42 регионов страны. Виктория заявилась в весовой категории свыше 81 килограмма.

- В этом году на чемпионате России была очень высокая конкуренция. В том числе и в весовой категории, где выступала Виктория. В этом «весе» выступали 11 спортсменок. Поэтому борьба была в каждом бою, начиная с ранних стадий, - цитирует пресс-служба министерства физкультуры и спорта РК заместителя директора республиканской «СШОР №2» Андрея Истомина.

К сожалению, нашей спортсменке не удалось попасть в финал и побороться за «золото». В полуфинальном поединке Виктория решением судей уступила Кристине Ткачевой из Бурятии и завоевала бронзовую награду чемпионата России по боксу.

Отметим, что Виктория Крылова - личность уникальная. Занимаясь боксом, она успевает работать визажистом. В Сыктывкаре ее таланты высоко ценят многие горожанки.

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В сыктывкарской боксерше Виктории Крыловой соединились две мощнейшие стихии: женственность и сила. Во-первых, она невероятно красивая и обаятельная девушка. А, во-вторых, обладательница крепких мышц и удара, способного отправить соперницу по рингу в глубокий нокаут. Семь лет назад очаровательная красавица из Коми завоевала награду высшей пробы на первенстве мира, а сегодня обучила азам бокса журналистку «Комсомолки». (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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