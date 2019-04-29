В столице Коми вводится противопожарный режим: что подпадает под запрет?

29 Апр 14:57 2019-04-29T15:36:11+03:00

Контроль за пожарной безопасности будет действовать в городе и поселках

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В Сыктывкаре с 1 мая вводится особый противопожарный режим. На этот период на территории округа запрещается:

– сжигать сухую траву и горючие отходы, разводить костры на территориях частных домовладений, а также в местах массового отдыха населения;

- применять пиротехнические изделия и иные огневые эффекты, за исключением специально согласованных в установленном порядке торжественных мероприятий;

– размещать места торговли, связанных с приготовлением пищи с применением открытого огня, в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений;

– проводить сварочные и другие огневые и пожароопасные работы вне специально отведенных мест.

Начиная с мая будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на всей территории муниципалитета. В пригородных поселках и в Эжвинском районе до 9 июня при поддержке местного населения и членов пожарных добровольческих дружин будет организовано патрулирование населенных пунктов. Планируется проводить масштабную разъяснительную работу с горожанами и жителями пригородных поселков, а также рейды по жилому сектору и дачным массивам.

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ИСТОЧНИК KP.RU