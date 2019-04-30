В Сыктывкаре до конца лета за 35 млн рублей обустроят парк в Строителе

СЕГОДНЯ 07:06 2019-04-30T09:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение лета в Сыктывкаре обустроят новый парк отдыха в микрорайоне Строитель. Горожане проголосовали за это еще в прошлом году. Тогда же прошли геодезические и проектные работы. Осталось выбрать подрядчика (до 20 мая) и начать работы по благоустройству, сообщает мэрия.

Городская администрация намерена потратить на благоустройство 35 млн 500 тыс рублей. На эти средства до конца августа подрядчик превратит некогда одно из самых криминальных мест в территорию отдыха и спорта.

В парке будет зона отдыха с детьми, зона отдыха взрослого населения, зона для занятия спортом. Высокий уровень комфортности должны обеспечить и велодорожки, карманы со скамейками, безбарьерные дорожки, фонари. Старые скамейки, ветхий асфальт и гнилые деревья рабочие демонтируют. Зато парк озеленят, украсят его малыми архитектурными формами. Все работы по благоустройству должны быть завершены до 20 августа. Подробнее с условиями госзакупки можно ознакомиться вот здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Сыктывкара ищут предпринимателей, которые установят колесо обозрения, карусель и веревочный парк

Уже объявлен прием документов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU