2019-04-30T09:43:33+03:00
Общество

В Сыктывкаре до конца лета за 35 млн рублей обустроят парк в Строителе

Парк превратится территорию спорта и отдыха
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Эскиз вологодского бюро ЭкспертЭскиз вологодского бюро Эксперт
Изменить размер текста:

В течение лета в Сыктывкаре обустроят новый парк отдыха в микрорайоне Строитель. Горожане проголосовали за это еще в прошлом году. Тогда же прошли геодезические и проектные работы. Осталось выбрать подрядчика (до 20 мая) и начать работы по благоустройству, сообщает мэрия.

Городская администрация намерена потратить на благоустройство 35 млн 500 тыс рублей. На эти средства до конца августа подрядчик превратит некогда одно из самых криминальных мест в территорию отдыха и спорта.

В парке будет зона отдыха с детьми, зона отдыха взрослого населения, зона для занятия спортом. Высокий уровень комфортности должны обеспечить и велодорожки, карманы со скамейками, безбарьерные дорожки, фонари. Старые скамейки, ветхий асфальт и гнилые деревья рабочие демонтируют. Зато парк озеленят, украсят его малыми архитектурными формами. Все работы по благоустройству должны быть завершены до 20 августа. Подробнее с условиями госзакупки можно ознакомиться вот здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Сыктывкара ищут предпринимателей, которые установят колесо обозрения, карусель и веревочный парк

Уже объявлен прием документов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энерговор из Прилузья напал на сотрудника «Комиэнерго»
В Коми среди фермеров распределят гранты на 28 миллионов рублей
В Коми проснулись клещи: уже укушено 11 человек
В Сыктывкаре появится новый арт-объект
Корпоративные клиенты МегаФона уже в 100 странах мира как дома
Поселок под Воркутой облюбовали зайцы-беляки
В Сыктывкаре не нашлось желающих строить мусороперерабатывающий завод в местечке Койты
В Княжпогостком районе пенсионер убил престарелого брата
В Сыктывкар прилетела стая лебедей
В столице Коми вводится противопожарный режим: что подпадает под запрет?
В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины
Девушка-боксер и визажист из Сыктывкара взяла "бронзу" на чемпионате России
На Коми обрушатся 16-градусные морозы
Суд заставил власти Ухты заплатить семье за переселение из аварийного дома
В Коми медики доставили в больницы на вертолетах двух человек
В Ухте лжебанкир украл у трех женщин деньги с карт
На пожаре в Воркуте погиб 80-летний мужчина
Из-за разбитой дороги из двух районов Коми не могут вывезти мусор
На День Победы сыктывкарцы ототжмутся 27028 раз
Под Сыктывкаром два часа горел гараж
Жительницу Айкино, укравшую почти полмиллиона, экстрадировали из Бахрейна
В Княжпогостском районе задержали подозреваемую в мошенничестве в интернете
Сыктывкарские чиновники не выйдут на субботник
Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны
В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой