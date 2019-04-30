Корпоративные клиенты МегаФона уже в 100 странах мира как дома

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-30T12:03:11+03:00

За рубежом все входящие звонки остаются бесплатными, а звонки в Россию - по общероссийскому тарифу

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МегаФон увеличивает число стран, где опция «Роуминг, гудбай для бизнеса» позволяет комфортно общаться и не задумываться о цене звонков иностранным партнерам.

«Роуминг, гудбай для бизнеса» позволяет использовать условия тарифа «как дома» и действует теперь в 100 странах мира, включая самые популярные направления, которые посещают более 97% путешествующих корпоративных абонентов МегаФона: страны ЕС, Ближнего Востока, Китай, Сингапур, Таиланд, ЮАР, Южная Корея, Япония, Австралия, Бразилия, Гонконг, Доминиканская Республика, США, Канада и другие.

С подключенной опцией все входящие звонки остаются бесплатными, а звонки в Россию, Интернет, SMS и MMS будут стоить как дома. Для комфортного общения в стране пребывания (за исключением Туниса) предусмотрен пакет 30 исходящих минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе, и в другие страны, будут стоить 89 рублей за минуту.

Для того чтобы вся деловая переписка была под рукой, в опцию включён безлимитный трафик на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам. После исчерпания объема трафика в 1 ГБ мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 КБ/с.

Стоимость подключения опции «Роуминг, гудбай для бизнеса» составляет 0 рублей, а абонентская плата – от 499 рублей в сутки в зависимости от страны пребывания.

Андрей Кузнецов, руководитель по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона рассказывает:

- Для комфортных переговоров во время заграничной поездки в опции предусмотрен пакет минут, а рабочая переписка в наиболее популярных мессенджерах будет всегда доступна благодаря неограниченному объему трафика, включенному в нее

Подробнее об опции и способах ее подключения читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU