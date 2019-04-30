В Коми проснулись клещи: уже укушено 11 человек

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-30T14:38:16+03:00

Всех клещей отправляют в центр гигиены и эпидемиологии в РК Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Коми появились первые пострадавшие от укусов энцефалитных клещей. На прошлой неделе за медпомощью обратились семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Ранее в медучреждения республики обращались 4 человека.

Все членистоногие были отправлены в центр гигиены и эпидемиологии в РК. В одном насекомом был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.Наиболее эффективным средством защиты от опасного вируса является вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU