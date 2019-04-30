В Коми проснулись клещи: уже укушено 11 человек
В одном насекомом найден опасный вирус
Всех клещей отправляют в центр гигиены и эпидемиологии в РКФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Коми появились первые пострадавшие от укусов энцефалитных клещей. На прошлой неделе за медпомощью обратились семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Ранее в медучреждения республики обращались 4 человека.
Все членистоногие были отправлены в центр гигиены и эпидемиологии в РК. В одном насекомом был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.Наиболее эффективным средством защиты от опасного вируса является вакцинация.
ИСТОЧНИК KP.RU