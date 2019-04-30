2019-04-30T14:38:16+03:00
Общество

В Коми проснулись клещи: уже укушено 11 человек

В одном насекомом найден опасный вирус
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Всех клещей отправляют в центр гигиены и эпидемиологии в РКВсех клещей отправляют в центр гигиены и эпидемиологии в РКФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Коми появились первые пострадавшие от укусов энцефалитных клещей. На прошлой неделе за медпомощью обратились семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Ранее в медучреждения республики обращались 4 человека.

Все членистоногие были отправлены в центр гигиены и эпидемиологии в РК. В одном насекомом был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.Наиболее эффективным средством защиты от опасного вируса является вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энерговор из Прилузья напал на сотрудника «Комиэнерго»
В Коми среди фермеров распределят гранты на 28 миллионов рублей
В Сыктывкаре появится новый арт-объект
Корпоративные клиенты МегаФона уже в 100 странах мира как дома
Поселок под Воркутой облюбовали зайцы-беляки
В Сыктывкаре не нашлось желающих строить мусороперерабатывающий завод в местечке Койты
В Княжпогостком районе пенсионер убил престарелого брата
В Сыктывкаре до конца лета за 35 млн рублей обустроят парк в Строителе
В Сыктывкар прилетела стая лебедей
В столице Коми вводится противопожарный режим: что подпадает под запрет?
В Сосногорске на балконе нашли труп мужчины
Девушка-боксер и визажист из Сыктывкара взяла "бронзу" на чемпионате России
На Коми обрушатся 16-градусные морозы
Суд заставил власти Ухты заплатить семье за переселение из аварийного дома
В Коми медики доставили в больницы на вертолетах двух человек
В Ухте лжебанкир украл у трех женщин деньги с карт
На пожаре в Воркуте погиб 80-летний мужчина
Из-за разбитой дороги из двух районов Коми не могут вывезти мусор
На День Победы сыктывкарцы ототжмутся 27028 раз
Под Сыктывкаром два часа горел гараж
Жительницу Айкино, укравшую почти полмиллиона, экстрадировали из Бахрейна
В Княжпогостском районе задержали подозреваемую в мошенничестве в интернете
Сыктывкарские чиновники не выйдут на субботник
Сыктывкарский горсуд обязал коммунальщиков организовать сбор ртутных ламп
Три лыжника из Коми будут бегать в новом сезоне за сборную страны
В выходные на юго-западе Коми выпадет 30% месячной нормы осадков
На постаменте памятника Виктору Савину пропала буква
В Сыктывкаре осужденный заплатит штраф за татуировки с нацисткой символикой