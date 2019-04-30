2019-04-30T15:15:01+03:00
Общество

В Коми среди фермеров распределят гранты на 28 миллионов рублей

Всего в 2019 году аграрии республики получат 100 миллионов рублей из федерального бюджета
Дарья ЮДИНА
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Среди фермеров Коми распределят гранты из федерального бюджета на 28 миллионов рублейСреди фермеров Коми распределят гранты из федерального бюджета на 28 миллионов рублейФото: Александра ШОПЕНКО
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В июне среди фермеров нашей республики распределят гранты на 28 миллионов рублей. Об этом министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву доложил замминистра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Петр Хоробрых.

На видеоселекторном совещании Петр Хоробрых рассказал о доведении средств господдержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей:

— К концу апреля аграрии Коми получили из федерального бюджета 1,7 миллиона рублей. Еще около 40 миллионов рублей мы планируем довести к 1 июня. Гранты фермерам, которые составляют 28 миллионов рублей, будут распределены в июне. Соответствующие изменения в порядки предоставления субсидий из федерального бюджета находятся в данный момент на согласовании в Правительстве региона.

Всего в этом году аграрии Коми получат 100 миллионов рублей из федеральной казны. Эти субсидии пойдут на несвязанную поддержку, на повышение продуктивности дойного стада, на племенное животноводство, на уплату страховой премии по договорам страхования в области животноводства, на грантовую поддержку фермеров и сельхозкооперативов, на возмещение части процентной ставки по кредитам, на мероприятия по мелиорации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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