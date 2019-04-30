Энерговор из Прилузья напал на сотрудника «Комиэнерго»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-30T16:50:45+03:00

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Житель села Объячево Прилузского района напал на сотрудника МРСК Северо-Запада «Комиэнерго». Работник просто хотел проверить прибор учета, а агрессивный мужчина набросился на него с кулаками.

В июне 2018 года специалисты «Комиэнерго» узнали о том, житель Прилузья пользуется электроэнергией с выведенным из строя прибором учета. Его повредили: на приборе отсутствовала пломба. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. На энерговора составили административный протокол и выписали ему штраф в десять тысяч рублей. В ноябре в квартире мужчины отключили электричество из-за долгов.

Вчера контролер из «Комиэнерго» пришел в квартиру должника. Он хотел проверить, пользуется ли житель Объячево «бесплатным» электричеством снова или нет. Проверить прибор учета контролеру не дали: хозяин квартиры набросился на него с кулаками. После инцидента в полицию направили заявление о нападении на сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU