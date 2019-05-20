Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
В Воркуте на шахте "Воргашорская" после остановки главного вентилятора проветривания поднимаются на поверхность около 90 горняков. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
- После остановки вентилятора главного проветривания на глубине 140 метров из шахты выходят на поверхность 86 человек, - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место ЧП направлены два отделения горноспасателей.
Обстоятельства происшествия выясняются. "КП в Коми" следит за развитием ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU