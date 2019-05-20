2019-05-20T15:22:36+03:00
Общество

Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019

После успешной премьеры сериала «Крепостная» СМИ ловят каждый шаг звезды
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Уроженка Сыктывкара Екатерина Ковальчук посетила украинскую вечеринку на Каннском кинофестивале-2019. После успешной премьеры сериала «Крепостная» украинские СМИ ловят каждый шаг звезды.

Екатерина Ковальчук приняла участие в украинской вечеринке, которую устроили организаторы Каннского фестиваля на пляже Long Beach. Светские таблоиды пишут, что Екатерина надела на светскую вечеринку черный комбинезон и кожаную куртку. Красная помада подчеркивала вечерний образ актрисы.

- Я приехала в Канны, потому что каждый год именно здесь собирается множество людей из индустрии. Очень полезно знакомиться, встречать новых людей, ходить на вечеринки, налаживать контакты. Здесь мировой уровень кино. К тому же, у меня здесь много знакомых из разных уголков планеты. Так что впитываю на Каннском кинофестивале мировую творческую энергетику, - рассказала девушка журналистам.

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» актриса призналась, что крепостная Катруся - одна из ее любимых героинь. Она отражение лучшей стороны самой актрисы. Однако артистка оговорилась, что Катерина Вербицкая слишком идеальна, а актрисе нравится воплощать характеры неидеальных героев - со своей червоточинкой и болью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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