Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
Небольшой и довольно провинциальный Сыктывкар (59,45%) занял второе место по России по безналичным платежам, о чем сообщает «Сбербанк».
Пальму первенства по безналичной оплате держит Петрозаводск (60,14), а на третьем месте уверенно расположился еще один город Коми - Ухта (58,19).
Согласно статистике, чаще всего безналичной оплатой пользуются в ресторанах и барах (68%). В магазинах электроники этот показатель также высок (67%). А вот в так называемых «магазинах у дома» и фаст-фудах горожане предпочитают расплачиваться купюрами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безналичная оплата проезда с февраля появится еще на трех пригородных маршрутах Сыктывкара
А к маю 2019 года валидаторы появятся уже на всех пригородных маршрутах САТП №1 (подробности).
Проводник ограбил уснувшего коллегу
Сняв деньги с банковской карты (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU