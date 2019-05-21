Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-21T08:37:16+03:00

Безусловный лидер в этом сегменте - Петрозаводск

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Небольшой и довольно провинциальный Сыктывкар (59,45%) занял второе место по России по безналичным платежам, о чем сообщает «Сбербанк».

Пальму первенства по безналичной оплате держит Петрозаводск (60,14), а на третьем месте уверенно расположился еще один город Коми - Ухта (58,19).

Согласно статистике, чаще всего безналичной оплатой пользуются в ресторанах и барах (68%). В магазинах электроники этот показатель также высок (67%). А вот в так называемых «магазинах у дома» и фаст-фудах горожане предпочитают расплачиваться купюрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU