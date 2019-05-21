Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-21T09:40:40+03:00

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Депутат совета Сыктывкара многократный победитель чемпионатов мира и Европы по тхэквондо Анатолий Чиканчи провел мастер-класс по приемам самообороны для полицейских Усть-Вымского района. Урок был проведен для сотрудников строевых подразделений ОМВД России по Усть-Вымскому району.

Полицейские получили возможность узнать тонкости боевого искусства от профессионального инструктора. Под руководством общественника стражи порядка отработали способы защиты, освобождения от захватов, воздействия на нападающего. Также отрабатывались действия против вооруженного противника, сообщает МВД по Коми.

По словам Анатолия Чиканчи, боевое искусство тхэквондо – это, прежде всего, система, предназначенная для самозащиты. Нападение в деятельности полицейских, как и среди спортсменов, должно применяться только в целях защиты. Занятия спортом помогут полицейским воспитать дисциплину, позволят сформировать чувства справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности.

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ИСТОЧНИК KP.RU