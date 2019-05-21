2019-05-21T10:11:08+03:00
Общество

На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка

Об этом рассказала мэр столицы Валерий Козлов на брифинге с журналистами после общегородской планерки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото instagram певицыФото instagram певицы
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В Сыктывкаре на День города выступит знаменитая певица Елка. Об этом рассказала мэр столицы Валерий Козлов на брифинге с журналистами после общегородской планерки.

Очередной День рождения города запомнится сыктывкарцам множеством культурных мероприятий. Подробную афишу, куда сходить и что посмотреть, скоро обнародует управление культуры администрации.

Гвоздем Дня города станет выступление знаменитой певицы Ёлки. О том, на какой площадке пройдет концерт, будет сообщено в ближайшее время. Известно лишь, что ее выступление состоится в 20:00. Отметим, что артистка пользуется огромной популярностью. Ее эпатаж, интересная манера речи и оригинальные наряды копируют поклонники по всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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