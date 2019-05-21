В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-21T15:20:11+03:00

Не все компании после работ приводят участки в порядок Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Изменить размер текста: A A

Летом сыктывкарские дорожники традиционно ремонтируют городские дороги и тротуары. Однако свою часть работ проводят газовики, тепловики и другие организации. Однако такие компании зачастую забывают устранить последствия своей деятельности. Об этом шла речь на сегодняшней общегородской планерке в мэрии.

Начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь в своем докладе обозначил, что на данный момент в Сыктывкаре в результате дорожных работ вскрыт 271 участок, из них только 28 восстановят до 20 июня этого года.

- Это ненормальная ситуация. Отговорки о том, что зимой невозможно привести в порядок участки принимаются, но что сейчас мешает массово выйти и устранить все раскопки? Необходимо пересмотреть все ордера, составить понедельный план устранения мест вскрытий дорожного полотна с фотоотчетом об его исполнении. Ни одна из организаций не бедствует, собирает платежи. Проанализируйте нормативную базу в части штрафов и предпринимаемых мер. Прошу представить служебную записку, – обратился к начальнику Управления ЖКХ Валерий Козлов.

В ходе проверок раскопанных участков было выявлено, что подрядные организации вручную ремонтируют асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог и укладывают асфальтобетон, без применения асфальтоукладчика и специализированной дорожно-строительной техники. Из-за низкого качества работ и материала асфальтовое покрытие довольно быстро портится.

По итогам проверок было составлено 3 акта за выполнение земляных работ. Материалы проверок направлены в администрацию Сыктывкара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«КП-Коми» проверила, как новенькие сыктывкарские дороги пережили зиму

На асфальте легко заметить трещины и ямы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU