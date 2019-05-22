2019-05-22T17:06:33+03:00
Общество

В Воркуте машины объезжали лежащего на дороге человека

Жителей города удивляет равнодушие прохожих
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
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Очевидец снял видео, как в Воркуте в разгар дня мужчина лежал на середине проезжей части и активно жестикулировал. По всей видимости, житель заполярного города был не в себе. Но автомобилисты не обращали на него никакого внимания: машины аккуратно объезжали странного горожанина. Видео опубликовали на паблике «Сейчас в Воркуте».

История умалчивает, почему мужчина облюбовал городскую дорогу в качестве постели. Но жителей города удивляет не столько одиноко лежащий человек на проезжей части, сколько равнодушие прохожих. Ни автор видео, ни проезжающие мимо автомобилисты не удосужились вызвать скорую или помочь горожанину, который, по всей видимости, не мог адекватно оценивать свой поступок.

- Человек лежит на дороге, а машины его объезжают! Никогда такого не видела. Люди, оставайтесь людьми! - сетуют комментаторы.

Оказалось, что главного героя видео знают все полицейские и сотрудники скорой помощи города. Вскоре после того, как очевидец снял видео, мужчину подняли с дороги и отвезли в больницу на машине скорой.

Человек лежал на проезжей части в Воркуте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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