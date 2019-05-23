2019-05-23T09:16:49+03:00
Происшествия

В Коми мужчина до смерти избил односельчанина

Он набросился на него с кулаками, будучи пьяным
Алиса КОЗЛОВА
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В Сысольском районе 31-летний житель поселка Первомайский подозревается в избиении до смерти 51-летнего односельчанина.

Криминальный эпизод произошел 20 мая по улице Протеларской. Молодой мужчина в возрасте 31 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с кулаками на 51-летнему мужчину. Он избивал его руками и пинал ногами, нанося удары по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан (ранее он был судим), в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный Комитет по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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