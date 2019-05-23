2019-05-23T11:58:32+03:00
Общество

Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара

Капитан воздушного судна сообщил в диспетчерскую об отказе генератора
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку после того, как в среду вечером самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут, совершил незапланированную посадку в аэропорту в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

- Посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет. Организована доследственная проверка, — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причин посадки самолета в Коми до завершения проверки. По данным СМИ, капитан воздушного судна сообщил в диспетчерскую об отказе генератора. На борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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