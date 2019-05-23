2019-05-23T14:23:47+03:00
Общество

Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается

В последние выходные мая погода в Республике Коми «порадует» сюрпризами
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В последние выходные мая погода в Республике Коми «порадует» сюрпризами: где-то будет прохладно, а где-то тепло, рассказали в Коми ЦГМС.

Циклон, который в конце рабочей недели в регион принес осадки и похолодание, смещается в сторону полуострова Ямал. Не повезет Воркутинскому району, который окажется под его влиянием. Заполярную область ждет сильный снег ветер порывами до 25 м/с, метель. Температура воздуха ожидается от -5С до 0С. Улучшение погодных условий следует ждать только днем в воскресенье, когда циклон сместится дальше на северо-восток.

Однако на большей части территории произойдет смена воздушных масс с холодных на более теплые. В субботу в холодном воздухе и на фоне повышенного атмосферного давления везде ожидаются ночные заморозки до -2... -4С. Дневная температура прогнозируется в пределах 4...9С, на юго-западе — 9...14С.

В воскресенье станет немного теплее, но общую картину испортят дожди. За счет облачности прогрев на большей части территории Коми составит всего 10....15С.

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9 мая в скорую помощь Сыктывкара поступило порядка 30 обращений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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