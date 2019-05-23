2019-05-23T15:03:14+03:00
Общество

Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе

Он заказал на сайте водосточную систему
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Мировой суд заочно расторг договор купли-продажиМировой суд заочно расторг договор купли-продажиФото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре предприниматель лишился почти 70 тысяч рублей, нарушив потребительские права покупателя.

Житель столицы Коми по фамилии Нец заказал через Интернет-магазин водосточную систему. Однако долго не мог получить свой заказ, а когда товар наконец пришел, покупатель обнаружил, что детали в наборе перепутаны: вместо вертикальных кронштейн были упакованы горизонтальные. Покупатель подал иск в суд на предпринимателя Попова с требованием вернуть деньги за покупку. Об этом сообщается на сайте Сыктывкарского горсуда.

Вначале господин Нец успешно выиграл процесс в мировом суде. Заочным решением инстанция отменила договор купли-продажи. А предпринимателя обязали вернуть покупателю полную стоимость товара в суме 30 тысяч 875 рублей. В довесок Попову назначили выплатить клиенту неустойку в сумме 15 тысяч 283 рубля, заплатить компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и заплатить господину Нецу половину от штрафа 23 тысяч 329 рублей. В общей сложности коммерсанту придется выложить около 70 тысяч рублей. В довесок к этому Попову придется заплатить пошлину в республиканский бюджет 1 тысяча 884 рубля. Ну а покупатель "заработал" на судебном иске почти 60 тысяч.

Предприниматель Попов попытался оспорить его в Сыктывкарском горсуде. Но городской суд оставил в силе решение первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ
В Коми мужчина до смерти избил односельчанина
Больше миллиарда рублей потратит мэрия, чтобы расселить 34 ветхих здания в Сыктывкаре
В Воркуте машины объезжали лежащего на дороге человека
Стало известно, куда переедет книжный фонд Национальной библиотеки Коми
В Коми именем министра назовут вершину горы
В Сыктывкаре 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве дочери
На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт
В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков
В Сыктывкаре половодье идет на спад
Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа
На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка
Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским
Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок
Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"
На этой неделе в Коми ожидаются заморозки
Руководство «Воркутаугля» прокомментировало экстренную эвакуацию горняков
Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади