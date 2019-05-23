Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-23T15:03:14+03:00

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В Сыктывкаре предприниматель лишился почти 70 тысяч рублей, нарушив потребительские права покупателя.

Житель столицы Коми по фамилии Нец заказал через Интернет-магазин водосточную систему. Однако долго не мог получить свой заказ, а когда товар наконец пришел, покупатель обнаружил, что детали в наборе перепутаны: вместо вертикальных кронштейн были упакованы горизонтальные. Покупатель подал иск в суд на предпринимателя Попова с требованием вернуть деньги за покупку. Об этом сообщается на сайте Сыктывкарского горсуда.

Вначале господин Нец успешно выиграл процесс в мировом суде. Заочным решением инстанция отменила договор купли-продажи. А предпринимателя обязали вернуть покупателю полную стоимость товара в суме 30 тысяч 875 рублей. В довесок Попову назначили выплатить клиенту неустойку в сумме 15 тысяч 283 рубля, заплатить компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и заплатить господину Нецу половину от штрафа 23 тысяч 329 рублей. В общей сложности коммерсанту придется выложить около 70 тысяч рублей. В довесок к этому Попову придется заплатить пошлину в республиканский бюджет 1 тысяча 884 рубля. Ну а покупатель "заработал" на судебном иске почти 60 тысяч.

Предприниматель Попов попытался оспорить его в Сыктывкарском горсуде. Но городской суд оставил в силе решение первой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU