Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Сегодня в Эжвинском районе оперативным штабом в Республике Коми проведены плановые учения, сообщает ФСБ Коми.
Согласно легенде учений, преступной группой из двух человек, вооруженных огнестрельным оружием, совершено нападение на посетителей и персонал ледового дворца «Северная Олимпия». В заложниках находилось 10 человек, преступники выдвигали невыполнимые требования, угрожали убить заложников.
Начальник УФСБ России по Республике Коми принял решение о проведении контртеррористической операции и введении на части территории Эжвинского района правового режима КТО.
От переговоров преступники отказались. Попытки убедить преступников отказаться от своих намерений, освободить заложников и сдаться, к результатам не привели.
В ходе боевого мероприятия преступники нейтрализованы, пособник бандитов задержан, заложники освобождены, пострадавших среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка нет.
В учениях принимали участие сотрудники территориальных подразделений МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО, АТК в Республике Коми, представители органов исполнительной власти Республики Коми, администрации МО г. Сыктывкар и Эжвинского района г. Сыктывкара. В ходе мероприятий под руководством оперативного штаба отработаны совместные действия правоохранительных органов и специальных служб, республиканских и муниципальных учреждений, направленных на пресечение террористического акта и минимизации его последствий.
Подводя итоги, руководитель оперативного штаба в Республике Коми полковник Щуровский В.Н., отметил, что учения в целом прошли на должном организационном уровне. Все участники с поставленными задачами справились в полном объеме, личный состав задействованных структур продемонстрировал высокий уровень профессионализма и слаженности.
ИСТОЧНИК KP.RU