В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-24T09:00:32+03:00

Не учатся с 1 по 8 классы

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Воркуту вновь накрыли метели. В столице Заполярья сегодня утром порывы ветра достигали 22 метра в секунду, улицы города продуваются холодным северо-восточным ветром. Видимость на дорогах составляла 100 метров. Столбик термометра опустился до - 5С.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Средняя скорость ветра составит 14-19 метров в секунду, но резкие порывы увеличатся до 24 метров в секунду, видимость ухудшится до 1-2 километров, местами этот показатель будет составлять 200-700 метров. Температура воздуха поднимется до 0 С.

С учетом погодных условий администрация Воркуты приняла решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях с 1-го по 8-ой класс.

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ИСТОЧНИК KP.RU