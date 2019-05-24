Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-24T14:11:17+03:00

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Под Сыктывкаром пройдет забег по тропам стадиона имени Раисы Сметаниной. «Вы откроете заново для себя нереально красивое место», - обещают организаторы.

Экстремальный беговой полумарафон по естественным тропам пройдет под Сыктывкаром через 2 недели – 9 июня. Мероприятия организует сыктывкарский спортивный клуб «ВелоДрайв».

Самый интересный маршрут - 21,1 км – экстремальная лесная трасса с пересечением небольших ручьев и болот, поваленных деревьев и корней. Трасса на 8 км – это дистанция по хорошим тропинкам с небольшим количеством корней и поваленных деревьев. Для тех, кто не стремится соревноваться в скорости, придумали старт на тропе здоровья – по ней участники должны пройти 6 километров в комфортном для себя темпе.

Организаторы сообщают, что еще есть места, чтобы зарегистрироваться на забег и поучаствовать в празднике бега:

- Большинство из вас никогда не забегали на стадионе имени Раисы Сметаниной так далеко! Там красивейшие места и свежий весенний воздух. Огромное количество подъемов на 21 км — набор вверх составит около 900 метров, а это уже почти горный бег, - пишут организаторы забега.

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ИСТОЧНИК KP.RU