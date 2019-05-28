Ряды редеют: в Коми умирают чаще, чем рождаются

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-28T09:36:49+03:00

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Численность населения Коми продолжает снижаться: за три месяца этого года в республике стало на 2,2 тысячи человека меньше. Свежие данные опубликовал Комистат.

В апреле численность населения в республике составила 828,1 тыс. человек. С начала года она уменьшилась на 0,3%. Это связано с превышением уровня смертности над уровнем рождаемости и оттоком населения.

За три месяца региона покинули 3941 человека, а приехало — всего 2328. Кроме того, за этот период в Коми родилось 1870 детей (на 244 ребенка меньше, чем в 2018-м), а умерло 2535 человек (на 14 меньше).

Эксперты прогнозируют, что тенденция убыли сохранится: к 2035 году численность населения сократится при любом сценарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU